Logitech : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'conserver' sur Logitech avec un objectif de cours ramené de 83 à 55 francs suisses, dans le sillage d'une révision de ses projections pour se situer en dessous des objectifs du groupe et du consensus.



Pointant la faiblesse persistante du sentiment des consommateurs, le broker s'attend à ce que 'le flux de nouvelles demeure terne (réduction potentielle d'objectif), conduisant à une volatilité élevée de l'action'.



'La valorisation est devenue plus attractive, selon nous, mais les niveaux pré-Covid-19 ne sont pas encore pleinement reflétés selon notre analyse de scénarios', poursuit-il dans sa note sur le fabricant suisse de périphériques informatiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.