Logitech : S'allie à Tencent dans les jeux vidéo 'cloud'

(CercleFinance.com) - Logitech a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Tencent, un spécialiste chinois des services Internet, dans le domaine des jeux vidéo pour appareils de poche.



Le groupe suisse explique que Logitech G, sa branche d'équipements dédiés au 'gaming', va coopérer avec Tencent Games afin de proposer, d'ici à la fin de l'année, un dispositif s'appuyant sur son savoir-faire dans le matériel numérique et sur l'expertise de Tencent dans les logiciels.



Les deux partenaires soulignent que ce nouvel appareil est voué à prendre en charge plusieurs systèmes de jeux vidéo sur le 'cloud' gaming, avec l'idée que les utilisateurs puissent avoir accès à leurs jeux même lorsqu'ils sont loin de leur console ou de leur PC.



Les deux sociétés travaillent actuellement avec les équipes Xbox de Microsoft et le fabricant américain de processeurs graphiques Nvidia.



