Logitech : Prévisions abaissées avec la guerre en Ukraine

(CercleFinance.com) - Le titre Logitech perd du terrain ce mardi à la Bourse de Zurich suite à la révision à la baisse de ses prévisions pour 2022, le groupe citant l'impact de la guerre en Ukraine.



Vers 11h30, l'action du spécialiste suisse de périphériques numériques cédait 1,8% alors que le marché boursier suisse était en hausse de 1,7%.



Logitech a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en baisse de 20%, dont un repli de 17% à change constants, à 1,23 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre fiscal, clos fin mars.



Cette performance est légèrement supérieure au consensus, qui visait 1,21 milliard.



Hors exceptionnels, le résultat d'exploitation du quatrième trimestre s'est replié de 52% à 156 millions de dollars, précise le fabricant de souris et de claviers sans fil.



A titre de comparaison, les analystes visaient un résultat opérationnel compris entre 140 et 170 millions de dollars.



Pour son nouvel exercice, le groupe basé entre Lausanne et la Californie a dit s'attendre désormais à une progression de ses ventes comprises entre 2% et 4%, contre autour de 5% précédemment.



Le résultat d'exploitation est lui attendu entre 875 et 925 millions de dollars, contre une précédente prévision allant de 900 à 950 millions de dollars.



