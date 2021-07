Logitech : Le titre recule après un trimestre sans surprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Logitech accuse la plus forte baisse de l'indice SMI 'mid' mardi matin à Zurich après que le fabricant d'accessoires informatiques a fait état de résultats trimestriels en ligne avec les attentes.



A 12h30, le titre du groupe américano-suisse perdait près de 5% tandis que l'indice SMIM reculait de moins de 0,3%.



Le résultat d'exploitation du premier trimestre, clos fin juin, s'est élevé à 235 millions de dollars, contre un profit de 117 millions un an plus tôt, a annoncé dans un communiqué le spécialiste des périphériques.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 66% à 1,3 milliard de dollars. En excluant les effets de change défavorables, la progression ressort à 58%.



'L'exercice fiscal 2021/2022 a démarré de manière solide', s'est réjoui le directeur général Bracken Darrell.



Pour l'ensemble de l'exercice, Logitech a confirmé sa prévision d'un résultat d'exploitation attendu entre 800 et 850 millions de dollars, une déception quand on sait que le groupe a l'habitude de revoir régulièrement à la hausse ses objectifs annuels.



