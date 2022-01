Logitech : Le titre grimpe, prévisions annuelles relevées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Logitech grimpe de plus de 11% à la Bourse de Zurich mardi après que le fabricant suisse d'accessoires numériques a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2021-2022.



Le concepteur de souris sans fil, claviers et casques a relevé sa perspective de croissance du chiffre d'affaires pour son exercice clos fin mars, prévoyant désormais une hausse de 2% à 5% à taux de change constants.



Le groupe basé à Lausanne visait jusqu'ici une évolution stable de son chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre.



La société a également revu en hausse son objectif de résultat opérationnel, exprimé en normes non-GAAP, qu'elle attend désormais entre 850 et 900 millions de dollars, au lieu de 800-850 millions précédemment.



Sur son troisième trimestre, son résultat d'exploitation s'est replié de 37% à 302 millions de dollars, un recul que le groupe justifie par la montée en puissance de ses investissements stratégiques.



Son chiffre d'affaires trimestriel a quant à lui diminué de 2% à 1,63 milliard de dollars, Logitech évoquant un effet de base défavorable après les performances 'records' enregistrées un an plus tôt.



Ces performances s'avèrent néanmoins supérieures aux attentes, puisque les analystes prévoyaient un bénéfice d'exploitation de 228 millions de dollars pour un chiffre d'affaires attendu à 1,48 milliard.



Malgré son bond en Bourse aujourd'hui, le titre accuse encore un repli de l'ordre de 4% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.