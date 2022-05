Logitech : Le dividende augmente, le titre avance

(CercleFinance.com) - Logitech s'inscrivait en hausse mardi à la Bourse de Zurich après avoir fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires par le biais d'une augmentation de son dividende.



A 15h45, l'action du spécialiste des périphériques numériques gagnait 1,8% alors que le marché boursier suisse n'affichait qu'une progression de 0,8%.



Le fabricant de souris et de claviers a annoncé ce matin qu'il prévoyait de verser un dividende en numéraire en hausse de 10%, à 0,96 franc suisse par action, au titre de son exercice fiscal 2021/2022 qui s'est clos fin mars.



Ses actionnaires seront amenés à se prononcer sur cette résolution lors de l'assemblée générale prévue dans le courant du mois de septembre.



Dans son communiqué, Logitech rappelle qu'il a reversé un montant 'record' de 500 millions de dollars à ses actionnaires lors de l'exercice 2021/2022, à la fois sous forme de dividendes et de rachats d'actions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur Logitech en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok