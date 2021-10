Logitech : Le chiffre d'affaires trimestriel déçoit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Logitech International a publié mardi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes tout en évoquant des difficultés 'sans précédent' au niveau de sa chaîne d'approvisionnement.



Le fabricant d'accessoires numériques a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars pour son deuxième trimestre fiscal, en hausse de 4% en dollars et de 2% à taux de change constants.



A titre de comparaison, les analystes attendaient des revenus de l'ordre de 1,35 milliard.



Le groupe basé entre Lausanne et Newark (Californie) a confirmé ses objectifs annuels, tablant toujours sur des ventes stables à taux de change constants pour un bénéfice opérationnel compris entre 800 et 850 millions de dollars en normes non-GAAP à l'issue de l'exercice.



Logitech a toutefois mentionné l'existence de difficultés historiques au sein de la sphère logistique, des commentaires prudents qui faisaient décrocher l'action de 6,5% mardi matin à la Bourse de Zurich.



