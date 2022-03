Logitech : L'action avance sur des perspectives favorables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Logitech a confirmé jeudi ses perspectives de croissance pour les prochains exercices, se disant 'bien positionné' pour profiter des grandes tendances qui portent son secteur.



Pour son exercice 2021/2022, actuellement en cours, le fabricant suisse d'accessoires informatiques et multimédia dit toujours viser une croissance de son chiffre d'affaires comprises entre 2% et 5% à taux de change constants, pour un objectif de résultat opérationnel, exprimé en normes non GAAP, entre 850 et 900 millions de dollars.



Pour son exercice 2022/2023, Logitech indique viser une croissance de ses ventes autour de 5% à taux de change constants pour un résultat opérationnel 'non-GAAP' compris entre 900 et 950 millions de dollars.



A plus long terme, le groupe de Lausanne - qui tient aujourd'hui une conférence avec investisseurs et analystes - explique s'être donné comme objectif une croissance de 8% à 10% à changes constants, pour une marge brute de 39% à 44%.



Bracken Darrell, son directeur général, explique que l'activité du groupe devrait continuer de bénéficier de la vigueur des marchés du télétravail, de la collaboration vidéo, du e-sport et de la créations de contenus numériques.



Cotée à la Bourse de Zurich, l'action Logitech progressait de 1,3% jeudi matin après toutes ces annonces.



