Logitech : En hausse, un broker revoit sa cible à la hausse

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Logitech avance ce mardi de +1%, alors que l'analyste Credit Suisse annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, appréciant sa 'résilience' pendant la crise.



La cible du broker passe ainsi de 47 à 52 francs suisses.



'Au milieu de la crise du COVID-19, Logitech offre une croissance de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa rentabilité grâce à ses produits populaires, une solide discipline en matière de coûts, une expertise technologique, un excellent réseau de distribution et des parts de marché élevées', apprécie Credit Suisse, qui reste à 'Surperformance' sur la valeur.



