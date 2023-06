Logitech : En chute après la démission du CEO

(CercleFinance.com) - Logitech International dévisse de 11% à Zurich à la suite de l'annonce de la démission, avec effet immédiat, de Bracken Darrell de ses fonctions de directeur général (CEO) et de membre du conseil d'administration, pour 'saisir une autre opportunité'.



Bracken Darrell restera au sein de la société au cours du mois à venir pour assurer une transition en douceur. Guy Gecht assumera le rôle de CEO par intérim pendant qu'une recherche mondiale de candidats internes et externes sera menée.



'En tant que membre du conseil d'administration de Logitech depuis 2019, Guy Gecht est bien placé pour superviser l'exécution continue de la stratégie de l'entreprise', explique Wendy Becker, la présidente du conseil d'administration.



