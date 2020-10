Logitech : Élan favorable, Crédit Suisse maintient sa note

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Logitech publiera ses résultats du 2e trimestre la semaine prochaine, Crédit Suisse anticipe une croissance des ventes de 11,5% lors de ces trois mois.



L'analyste prévoit une augmentation des ventes de 10,7% (à 3,3 milliards d'euros) sur l'exercice fiscal, notamment grâce au succès des nouvelles consoles de jeux, des achats qui stimulent généralement les ventes de périphériques par la suite, précise Crédit Suisse.



L'analyste imagine d'ailleurs Logitech profiter de cet élan et de ses réserves de trésorerie (près de 862 millions de dollars) pour se lancer dans d'éventuelles fusions-acquisitions.

Dans ces conditions, Crédit Suisse maintient sa note de ' sur-performance ' avec un objectif de cours de 75 dollars.



