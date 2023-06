Logitech : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur Logitech, avec un objectif de cours relevé de 52 à 59 francs suisses.



L'analyste indique avoir mis à jour son modèle et affiné ses attentes pour l'exercice fiscal 2024 (EBIT ajusté +1%), et pour 2025/26 (EBITT ajusté de +8,5%) malgré une prévision de croissance du chiffre d'affaires (environ 5%) presque inchangée.



'Pour devenir potentiellement plus positifs, nous aurions besoin d'une meilleure visibilité sur les domaines de croissance des jeux et de la collaboration vidéo', indique l'analyste.



Credit Suisse estime que la saison des fêtes pourrait devenir un moteur de croissance pour les jeux, car la visibilité de la collaboration vidéo reste faible, associée à de longs délais et cycles de déploiement.



