Logitech : BofA réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé jeudi avoir réduit son objectif de cours sur le titre Logitech, ramené de 65 à 57 francs suisses en raison de la visibilité 'limitée' dont dispose actuellement le fabricant d'accessoires numériques.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire reconnaît que la dernière journée d'investisseurs du groupe a été 'positive' dans une optique de long terme, en mettant en lumière à la fois les grands moteurs de croissance de l'entreprise ainsi que sa stratégie sur ses différents marchés.



S'il concède que la visibilité demeure particulièrement limitée, sans perspective de redressement même selon l'équipe de direction de la société, l'analyste souligne que Logitech va commencer à bénéficier d'une base de comparaison plus favorable au niveau de ses coûts et des effets de change, ce qui pourrait tendre à soutenir sa marge bénéficiaire.



Parallèlement, la valorisation du titre reste attrayante, ajoute-t-il, avec un rendement des flux de trésorerie disponibles qui s'établit aujourd'hui à 7% contre une moyenne à 10 ans qui ressort plutôt à 4,5%, ce qui le conduite à renouveler son conseil d'achat sur l'action.



