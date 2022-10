Logitech : Bien orienté malgré des trimestriels en retrait

(CercleFinance.com) - Logitech grimpe de près de 5% à Zurich, malgré la publication d'un BPA non-GAAP en baisse de 20% à 0,84 dollar, et d'un bénéfice d'exploitation non-GAAP en diminution de 26% à 156 millions, pour son deuxième trimestre 2022-23.



Ses ventes se sont établies à 1,15 milliard de dollars, en baisse de 12 % (-7% en devises constantes), par rapport à la même période de l'exercice précédent, performance qui 'reflète un environnement macroéconomique difficile', selon le groupe suisse.



Le fournisseur de périphériques informatiques réaffirme néanmoins ses perspectives pour l'exercice 2022-23 d'une croissance des ventes entre -8% et -4% à taux de change constant, et d'un bénéfice d'exploitation non-GAAP entre 650 et 750 millions de dollars.



