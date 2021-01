Logitech : Bien orienté, forte hausse des bénéfices

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions de Logitech sont en hausse de près de 1,5 % mardi matin, après que le fabricant suisse de périphériques d'ordinateurs ait annoncé un trimestre meilleur que prévu.



La société basée à Lausanne a déclaré que son bénéfice d'exploitation avait plus que triplé au cours du dernier trimestre, les ventes ayant bondi de 85 %.



Les ventes ont atteint près de 1,7 milliard de dollars au cours de son troisième trimestre fiscal, au-dessus du consensus de 1,3 milliard de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a plus que triplé, passant de 129 millions de dollars au cours du même trimestre de l'année précédente à 448 millions de dollars.



Logitech a bénéficié des tendances actuelles de la demande liées au travail et à l'éducation à distance, à la collaboration vidéo, aux jeux électroniques et à la création de contenu numérique.



Le fabricant d'accessoires technologiques a également revu à la hausse ses perspectives annuelles, prévoyant désormais une croissance des ventes de 57 à 60 %, contre 35 à 40 % précédemment.



L'entreprise a également relevé ses prévisions de bénéfices d'exploitation à environ 1,05 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 700 à 725 millions de dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.