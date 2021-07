Lisi : Accord pour l'acquisition de B&E Manufacturing

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Lisi annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 100 % du capital de la société californienne B&E Manufacturing, spécialisée dans les raccords de tubes hydrauliques de haute qualité et précision utilisés dans l'aérospatiale, l'aéronautique commerciale et le militaire.



Cette acquisition permettra donc à Lisi Aerospace, filiale du Groupe Lisi, d'accélérer son développement sur le marché des raccords hydrauliques.



B&E Manufacturing emploie quelque 130 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 32 M$ en 2020.



L'opération devrait être finalisée dans les prochaines semaines, précise Lisi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.