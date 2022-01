Lectra : Renforce son Comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'entreprise élargit son Comité exécutif pour répondre à ses nouvelles ambitions. Cela fait suite à une année riche en évènements - avec l'acquisition de la société américaine Gerber Technology et de deux sociétés, Neteven et Gemini.



Les principaux objectifs du Comité exécutif en 2022 sont de finaliser l'intégration des équipes de Gerber Technology et de Lectra, d'intégrer les technologies des différentes sociétés acquises, et de développer les synergies entre les différentes entités du Groupe.



Au 1 er janvier 2022, le Comité exécutif de Lectra est constitué de 16 personnes : − Daniel Harari, Président-Directeur général et Président du Comité exécutif depuis sa création en 2005. − Jérôme Viala, Directeur général adjoint et Vice-Président du Comité exécutif depuis 2019, après en avoir été membre depuis sa création. − Maximilien Abadie, Directeur de la stratégie et membre du Comité exécutif depuis 2019. − Fabio Canali, Directeur Europe du Sud et Afrique du Nord et membre du Comité exécutif depuis 2019. − Thierry Caye, Directeur des technologies. − Olivier du Chesnay, Directeur financier et membre du Comité exécutif depuis 2019.



Il est composé également de Céline Choussy, Directrice marketing produit et membre du Comité exécutif depuis 2016. − Javier Garcia, Directeur Asie-Pacifique et membre du Comité exécutif depuis 2019. − Karen Gibbs, Directrice financière adjointe. − Laurence Jacquot, Directrice customer success et membre du Comité exécutif depuis 2019. − Eric Lespinasse, Directeur industriel. − Leonard Marano, Directeur Amériques. − Holger Max-Lang, Directeur Europe du Nord et de l'Est, Moyen Orient et membre du Comité exécutif depuis 2019. − Maria Modrono, Directrice marketing et communication. − Rani Rao, Directrice des ressources humaines. − Edward Wang, Directeur adjoint Asie-Pacifique.



