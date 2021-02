Lectra : Dévoile un projet d'acquisition, le titre gagne 24%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Lectra a gagné plus de 24% aujourd'hui à Paris alors que la société a dévoilé ce matin un projet d'acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société américaine Gerber Technology.



Acteur majeur de l'industrie 4.0 dans les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra pourrait, via cette acquisition, conforter sa position de marché et continuer à étoffer ses offres reposant sur les technologies de l'industrie 4.0.



Selon Lectra, le rapprochement stratégique avec Gerber Technology permettra aux deux entreprises de disposer d'une large base installée de logiciels de conception de produits et de solutions de découpe automatisée, d'une présence mondiale et d'une longue liste de clients prestigieux.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.