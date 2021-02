Lectra : Comment Lectra veut conforter son leadership dans la mode en rachetant l'américain Gerber

(BFM Bourse) - Le cours de Lectra s'envole de 20% lundi matin, flirtant avec son plus haut historique, à l'annonce du projet d'acquisition de Gerber Technology. Une opération à 300 millions d'euros qui donnerait naissance à un fournisseur de technologies d'envergure inégalée dans les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement.

Ayant d'abord perdu près de la moitié de sa valeur au printemps dernier puis vivement rebondi pour terminer l'année 2020 en hausse, le cours de Lectra s'envole lundi matin à quelques centimes de son plus haut historique de 2017. Ce bond fait suite à l'annonce d'une opération de taille pour la société qui produit des logiciels, équipements de découpe, services et données destinés aux entreprises de mode, automobile et ameublement, partout dans le monde. Lectra a dévoilé avant l'ouverture son projet d'acquérir la totalité du capital et des droits de vote de la société américaine Gerber Technology.

L’acquisition permettrait de conforter la position de marché de Lectra et lui permettrait de continuer à étoffer ses offres reposant sur les technologies de "l’industrie 4.0" (désignant une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes) afin de permettre à ses clients d’accroître la productivité et la rentabilité de leurs opérations.

"Aujourd’hui est un jour historique pour nos entreprises : nous anticipons des possibilités de croissance très importantes. Nous disposerons de moyens supplémentaires d’investissements dans l’innovation et de nouvelles capacités technologiques qui seront très bénéfiques pour l’industrie. Nous pourrons créer de la valeur sur le long terme pour nos clients et nos actionnaires", a déclaré Daniel Harari, le PDG de Lectra.

Aider les entreprises à digitaliser leurs opérations

Ce rapprochement interviendrait "à un moment opportun pour les deux entreprises et leurs clients", fait valoir Lectra. "Le climat économique incertain actuel et les défis sans précédent auxquels les entreprises de la mode, de l'automobile et de l'ameublement sont confrontées en raison de la pandémie de Covid-19 rendent plus importante que jamais la nécessité de transformer, digitaliser et optimiser leurs opérations".

Créé il y plus de 50 ans et actuellement détenu par le fonds American Industrial Partners, Gerber Technology utilise ses technologies propriétaires et son expertise du secteur pour fournir des solutions logicielles et matérielles automatisées et intégrées à des entreprises (dont plus de 100 sociétés du Fortune 500) du monde entier, dans 134 pays.

"Le rapprochement stratégique de Gerber Technology et de Lectra créera un partenaire technologique de premier plan, capable de répondre rapidement à l'évolution des besoins des clients et de générer encore plus de valeur grâce à des solutions parfaitement intégrées. Ensemble, les deux entreprises disposeront d'une large base installée de logiciels de conception de produits et de solutions de découpe automatisée, d’une présence mondiale et d’une longue liste de clients prestigieux", indique Lectra.

La couverture mondiale plus étendue du nouvel ensemble lui permettra de renforcer ses capacités de service aux clients à travers le monde entier grâce à des ressources plus importantes et à la force conjointe des équipes commerciales et de services de Gerber Technology et de Lectra. Les entreprises escomptent également que l'intégration de leurs technologies respective leur donnera les moyens d'anticiper et de faire face à l'évolution rapide des marchés.

Montée au capital de Lectra par le fonds American Industrial Partners

Dans le cadre de l’acquisition proposée, Lectra acquerrait la totalité du capital de Gerber pour 175 millions d’euros hors dette. L'acquisition serait financée sur la trésorerie actuelle complétée par un emprunt et par une émission de 5 millions d'actions nouvelles de Lectra au bénéfice d'American Industrial Partners. Le fonds américain deviendrait ainsi le 2e actionnaire avec 13,3% des parts, derrière Daniel Harari (14,6%).

Ainsi, le montant total de la transaction serait d’environ 300 millions d’euros sur la base du cours de clôture de l’action Lectra le 5 février 2021.

Grâce à la forte création de valeur découlant de synergies significatives, Lectra s’attend à ce que la transaction soit relutive pour les actionnaires dès 2022. Les actionnaires de Lectra seront convoqués le 30 avril 2021 lors d'une assemblée générale pour se prononcer sur l’émission des actions nouvelles Lectra réservées à American Industrial Partners.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse