Laurent-perrier : Oddo réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Laurent Perrier a publié ce matin ses résultats du 1er semestre, largement supérieurs aux attentes d'Oddo, près de 30% en CA et 80% en EBIT plus élevés que le 1er semestre 2019/20, soit le niveau d'avant crise sanitaire.



' Le CA est en hausse de 80.5% dont 80.9% pour le champagne. La croissance organique est impressionnante à 80.4% (vs +40.3%e) ' souligne l'analyste. ' Le ROC ressort à 35.6 ME (+144.9%), bien au-dessus de notre prévision de 20.5 ME '.



Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 117 E.



' L'incertitude sur l'évolution du contexte sanitaire pourrait ralentir cette embellie à court terme. Nous serons attentifs aux commentaires du management sur les évolutions du CA par zones/ pays, l'évolution du prix du raisin et de l'état des stocks, la situation concurrentielle à l'approche des fêtes de fin d'année et la politique d'investissement ' rajoute Oddo.



