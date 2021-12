Lagardere : Vivendi rachète les parts d'Amber Capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère grimpe de 4% après la décision de Vivendi d'acquérir dans les prochains jours, au prix unitaire de 24,10 euros, 24.685.108 actions Lagardère, représentant 17,5% du capital du groupe d'édition et de médias, détenues par Amber Capital.



Vivendi détiendra ainsi 45,1% du capital de Lagardère. Les demandes d'autorisation de la prise de contrôle de Lagardère auprès de la Commission européenne et des autres autorités de concurrence compétentes seront ainsi déposées au cours de 2022.



Du fait de la réalisation de cette acquisition, Vivendi déposera auprès de l'AMF un projet d'OPA visant toutes les actions Lagardère qu'elle ne détient pas au prix de 24,10 euros par action, mais n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.