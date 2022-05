Lagardere : Vivendi détient 55,4% du capital après l'OPA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère fait part, avec la satisfaction de son conseil d'administration, des résultats de l'offre publique d'achat initiée par Vivendi, qui, compte tenu des actions apportées à la branche principale de l'offre, détient désormais 55,43% du capital.



L'offre publique sera réouverte dans ses deux branches, principale et subsidiaire, du 27 mai au 9 juin. Les résultats définitifs de l'OPA et le niveau de participation atteint par Vivendi à l'issue de cette seconde période seront publiés par l'AMF le 14 juin.



Lagardère rappelle toutefois que, jusqu'à l'autorisation par les autorités de concurrence de la prise de contrôle de la société par Vivendi, sa participation ne conférera à ce dernier qu'environ 22,5% des droits de vote.



