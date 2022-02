Lagardere : Participation majoritaire dans Creative Table

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la signature, par Lagardère Travel Retail, d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Creative Table Holdings ltd, basée aux Émirats Arabes Unis.



Creative Table Holdings ltd a développé avec succès depuis de nombreuses années une offre de restauration à l'aéroport de Dubaï et dispose d'un portefeuille de marques primées dans le secteur de l'alimentation et des boissons (concepts locaux et sains), complémentaire de celui de Lagardère Travel Retail.



Le prix de l'opération a été fixé à 74 ME. La finalisation de cette acquisition devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022.



