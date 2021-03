LAFARGEHOLCIM LTD : Biais haussier confirmé sur la valeur cyclique

(BFM Bourse) - LAFARGEHOLCIM LTD constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 7S91S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 50 € et d’échéance courte au 18/06/2021. Le levier est proche de 11.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le début du mois de novembre, avant même les fortes annonces vaccinales, le sous-jacent a commencé, sur bougie remarquable à accélérer son ascension. La moyenne mobile à 100 jours (en orange), reconquise les 06 et 09 novembre sur accélération de la volatilité et des volumes, accélère aujourd'hui le niveau de sa pente positive. Aucun mouvement d'essoufflement n'est à relever au sens de notre batterie d'indicateurs mathématiques, en particulier nos indicateurs d'oscillations.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 7S91S, sur LAFARGEHOLCIM LTD, à 0.270 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 54.990 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 45.990 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.27 € CALL Objectif : 54.990 € Stop : 45.990 € Mnemo : 7S91S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 50.00 € Echéance : 18/06/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime