Klm : Air France-KLM dit avoir besoin de liquidités d'ici le 3e trimestre

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a déclaré jeudi qu'il aurait besoin de liquidités au mieux d'ici le troisième trimestre en raison de la paralysie du transport aérien provoqué par la pandémie de coronavirus mais il s'est dit confiant dans la possibilité d'obtenir les financements nécessaires auprès, notamment, des Etats français et néerlandais.

"Nos meilleures estimations actuelles intégrant les mesures (déjà prises) mettent en évidence qu’en l’absence de financements complémentaires un besoin de liquidité est attendu au troisième trimestre 2020", déclare le groupe de compagnies aériennes dans un communiqué.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"En conséquence, le Groupe Air France-KLM, Air France et KLM, mènent des discussions approfondies avec leurs gouvernements respectifs et des institutions financières afin de disposer des ressources qui leur permettront de sécuriser et soutenir les niveaux de liquidités adéquats", ajoute-t-il.

"Le Groupe Air France-KLM est confiant dans la possibilitéd'obtenir les financements nécessaires pour faire face à l’ensemble de ses obligations financières à venir et lui permettre d’assurer la reprise de son activité au-delà de la crise actuelle."

Les membres du conseil d'administration, sa présidente Anne-Marie Couderc et le directeur général Ben Smith ont en outre accepté de réduire leur rémunération.

(Bertrand Boucey)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KLM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok