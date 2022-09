Kingfisher rgp : CA en baisse de 2,8% au premier semestre

(CercleFinance.com) - Kingfisher a présenté ses résultats pour le premier semestre 2022.



Le chiffre d'affaires est en baisse de 2,8% à taux de change constant, reflétant les comparaisons de l'année précédente liées à la forte demande.



Le groupe note une croissance à deux chiffres des ventes LFL sur 3 ans dans toutes les enseignes.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en hausse de 17,4% sur 3 ans, ajusté pour un impact calendaire négatif d'environ 0,7% ; une tendance plus forte qu'au premier trimestre (+14,8%, ajusté pour un impact calendaire positif d'environ 1,4%).



Le bénéfice au détail est en baisse de 27,1 % à taux de change constant, à 555 millions de livres sterling reflétant en grande partie les chiffres comparatifs très élevés de l'année précédente au Royaume-Uni et en Irlande.



La dette nette de 1 848 M£ (1 572 M£ au 31 janvier 2022), reflète la diminution nette de la trésorerie. Elle est, par rapport à l'EBITDA des douze derniers mois de 1,3x.



Le groupe déclare un dividende intérimaire par action de 3,80 p.



Thierry Garnier, Directeur Général, a déclaré : 'Kingfisher a réalisé un premier semestre de ventes très résistant. Les ventes à perte et profits ont dépassé de 16,6 % les niveaux d'avant la pandémie, avec une amélioration séquentielle du premier au deuxième trimestre.'



