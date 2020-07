Kingfisher rgp : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Kingfisher gagne plus de 2% à Londres avec le soutien de Crédit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 255 à 290 pence sur le titre du distributeur d'articles de bricolage.



'La demande des consommateurs à travers l'Europe est finalement revenue vers la maison et la nouvelle équipe de direction a réglé nombre de problèmes informatiques, de gammes ou de logistique du groupe', souligne le broker dans sa note.



Crédit Suisse considère que le titre Kingfisher semble déjà de bonne valeur et 'perçoit encore du potentiel de progression significatif si la demande à moyen terme ou l'exécution continuent de s'améliorer'.



