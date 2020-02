Kerlink : Finalisation de l'acquisition de Wyres

(CercleFinance.com) - Le groupe Kerlink annonce ce vendredi l'acquisition par anticipation du solde du capital de la société Wyres.



'Kerlink avait déjà annoncé, en janvier 2019, la prise de participation de 51% du capital de la société par actions simplifiée Wyres, spécialisée dans la localisation d'objets à l'intérieur des bâtiments et proposant des solutions complètes combinant balises, tags et interface applicative. Le Groupe a donc décidé d'acquérir par anticipation le solde du capital pour détenir 100% de cette société', explique le groupe.



Cette acquisition permet à Kerlink de 'consolider son offre commerciale à destination des acteurs privés en proposant une offre ciblée de tracking à l'intérieur des bâtiments'.



