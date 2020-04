Kaufman et broad : Le promoteur indépendant Promogim monte à 2% du capital de Kaufman & Broad

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir été informé du franchissement du seuil de 2% de son capital par le promoteur résidentiel Promogim groupe SAS, tandis que les salariés représentent à ce jour plus de 15% du capital et plus de 20% des droits de vote.



A cette occasion, la société revendique une absence de dette nette et une situation de liquidité très solide de 412,5 millions d'euros au 29 février 2020 associée à un carnet de commandes de plus de 3,4 milliards d'euros.



