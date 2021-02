Kaufman et broad : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Kaufman & Broad avec un objectif de cours rehaussé de 43 à 45 euros, dans le sillage de BPA 2021 et 2022 relevés de +25% et +7%, à des niveaux désormais environ 33% et 10% au-dessus du consensus.



'À l'issue de la conférence téléphonique avec la direction, nous pensons que le groupe devrait atteindre le haut de sa fourchette de prévisions pour l'exercice 2021', explique le broker dans le résumé de sa note.



Stifel rapporte aussi que la direction du groupe immobilier a également semblé confiante que Kaufman & Broad pourrait maintenir une marge opérationnelle élevée au-delà de l'exercice 2021, proche de 9%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.