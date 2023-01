Kaufman et broad : Résultat net pdg en hausse de 11,7% en 2022

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un chiffre d'affaires de 1314 ME au titre de l'année 2022, en hausse de 2,5% par rapport à 2021 (1281 ME).



Dans le même temps, l'EBIT (résultat courant) est resté stable à 98 ME, tandis que le résultat net part du groupe est passé de 43 à 49 ME, soit une hausse de 11,7%. Par conséquent, le résultat net part du groupe par action est passé de 2,02 euros à 2,27 euros.



La société propose ainsi un dividende de 2,40 E par action au titre de l'exercice 2022.



'' Les résultats de l'exercice 2022 sont en ligne avec les guidances. Ils confirment la capacité de Kaufman & Broad à maintenir une solide performance économique dans un environnement contraint', a réagi Nordine Hachemi, p.d.-g. de Kaufman & Broad.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 1,5 milliard d'euros, le taux de Résultat opérationnel courant devrait être de l'ordre de 8 % et le groupe être en situation de trésorerie nette positive, poursuit le responsable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

