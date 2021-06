Kaufman et broad : Promogim Groupe détient 15% du capital

(CercleFinance.com) - Promogim Groupe a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 juin, le seuil de 15% du capital de Kaufman & Broad et détenir 15% du capital et 12,48% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant envisage de poursuivre ses achats d'actions en fonction des opportunités et des conditions de marché, mais pas d'acquérir le contrôle de Kaufman & Broad, ni de demander la nomination d'administrateurs.



