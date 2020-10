Jc decaux sa. : Vise la neutralité carbone en France dès 2021

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce se fixer pour objectifs d'atteindre la neutralité carbone, dès 2021, pour l'ensemble de ses activités en France, et d'utiliser une électricité 100% renouvelable d'ici à 2022.



JCDecaux assure avoir déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 26 % en France, et de 55% à l'échelle du groupe, entre 2017 et 2019.



La société prévoit aussi de franchir une étape supplémentaire dans la mesure de ses émissions de gaz à effet de serre et dans les actions de réduction mises en place. A travers l'achat de crédits carbone de façon volontaire, le groupe pourra alors compenser les émissions carbone résiduelles de ses activités.





