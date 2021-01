Jc decaux sa. : Un broker passe à 'vente', le titre chute de 11%

(CercleFinance.com) - L'action JCDecaux perd plus de 11% à Paris alors qu'UBS a dégradé son opinion sur le titre passant de 'neutre' à 'vente' et a réduit son objectif de cours de 15 euros à 14,5 euros.



L'analyste indique que malgré la hausse du cours de l'action de 20% ces trois derniers mois, le renouvellement des restrictions de mobilité pèse sur JCDecaux.



Alors que l'Europe et d'autres parties du monde entrent maintenant dans une nouvelle vague de verrouillage, UBS réduit donc ses prévisions de marge opérationnelle de 39% pour l'exercice 2021 de JCDecaux



'Nos prévisions ne prévoient pas de reprise du chiffre d'affaires ou de la marge opérationnelle au niveau de 2019 avant 2025', estime l'analyste.



