Jc decaux sa. : UBS reste neutre, objectif 16,9 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a réitéré vendredi son opinion 'neutre' sur JCDecaux, assortie d'un objectif de cours de 16,9 euros, suite au point d'activité réalisé hier soir par le groupe de communication extérieure.



Le bureau d'études rappelle que le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 808,4 millions d'euros sur le troisième trimestre (+14,4%), une performance supérieure à sa prévision de 791 millions d'euros.



De même, la croissance organique du géant de l'affichage est ressortie à 9% sur la période, dont +15,5% en dehors de la Chine, là où UBS prévoyait une hausse de 7,6%.



L'analyste explique que c'est l'activité de mobilier urbain qui a tiré les performances de l'entreprise, avec une croissance organique qui a atteint 8,3% à 413 millions d'euros, alors qu'il anticipait de son côté 382 millions dans cette branche d'activité.



Si la division de transports a, elle, signé une croissance organique de 10,2% à 278 millions d'euros sous l'impulsion du redémarrage du trafic aérien, UBS souligne que cette performance est légèrement inférieure à son estimation de 281 millions.



S'agissant de ses perspectives, le professionnel mentionne là encore des prévisions meilleures que prévu puisque le JCDecaux a déclaré viser une croissance organique de l'ordre de 2% au quatrième trimestre, en dépit des restrictions à la circulation qui affectent le marché chinois, contre un consensus qui s'établit à 2,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.