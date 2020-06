Jc decaux sa. : Signe un partenariat avec S4M

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce soir un partenariat mondial avec S4M, entreprise spécialisée dans le drive-to-store, qui 'permettra aux annonceurs de combiner les performances de la communication extérieure et de la publicité sur mobile pour optimiser le trafic en magasin'.



'Cette offre, qui sera disponible dans un premier temps sur 8 marchés à travers le monde, dont la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, Singapour et le Mexique, permettra aux marques d'acheter des campagnes publicitaires drive-to-store à la fois sur les réseaux OOH de JCDecaux, et sur le réseau mobile via la plate-forme de S4M', explique JCDecaux.





