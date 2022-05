Jc decaux sa. : Signe un contrat de mobilier urbain à Dresde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce que sa filiale allemande Wall a remporté le contrat exclusif de mobilier urbain à Dresde, la capitale de la Saxe, pour 15 ans.



Ce contrat porte sur l'installation et l'entretien de 850 abribus et jusqu'à 450 Mobiliers Urbains pour l'Information (MUPI) sur pied, dont 70 écrans digitaux dans le centre-ville très fréquenté de Dresde.



Stephan Kühn, maire adjoint pour le développement urbain, la construction, les transports et les propriétés municipales de la ville-capitale de Dresde, a déclaré : ' ;Pour la réattribution du contrat, nous avons accordé une place particulière au développement durable et à la protection de l'environnement. Notre partenaire s'engagera ainsi à répondre à de nombreuses exigences concernant les matériaux utilisés pour les abribus, l'alimentation électrique, la protection des oiseaux et l'utilisation de détergents. '



