Jc decaux sa. : Renforce sa présence à l'aéroport de Londres

(CercleFinance.com) - JCDecaux fait savoir que sa filiale britannique JCDecaux UK a intégré des capacités d'achat programmatique à ses emplacements publicitaires au sein de l'aéroport de Londres Heathrow.



L'offre doit connecter acheteurs et vendeurs publicitaires à l'inventaire publicitaire via VIOOH, la première plateforme mondiale en DOOH (Digital Out-of-Home).



'Les annonceurs pourront combiner la précision du ciblage et la flexibilité de l'achat programmatique avec l'efficacité du Digital Out-of-Home (DOOH), à fort impact et deuxième média en plus forte croissance après la publicité sur mobile, à Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni et l'un des principaux hubs pour l'international', précise JCDecaux.



Dans le cadre d'un partenariat de plus de 20 ans avec Heathrow, JCDecaux introduira ces nouvelles capacités programmatiques dans tous les terminaux de Heathrow et Heathrow Express - soit plus de 700 écrans digitaux.



