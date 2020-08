Jc decaux sa. : Remporte un nouveau contrat au Brésil

(CercleFinance.com) - - JCDecaux annonce ce soir avoir remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Campinas, la troisième municipalité la plus peuplée de l'État de São Paulo, pour une durée de 20 ans.



'Ce contrat exclusif porte sur la conception, l'installation, la gestion, la maintenance et l'exploitation publicitaire de 140 horloges digitales, qui offriront des solutions créatives et personnalisées pour répondre à la demande publicitaire locale. Le contrat prévoit de remplacer les 21 unités existantes et d'installer 119 nouvelles horloges digitales l'an prochain', précise le groupe.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JC DECAUX SA. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok