Jc decaux sa. : Remporte un contrat en Colombie

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce lundi que sa filiale colombienne (détenue à 75% par JCDecaux et à 25% par Caracol Television) a remporté, à la suite d'un appel d'offres, le contrat du mobilier urbain publicitaire de la capitale de la Colombie, Bogota.



Ce contrat est prévu pour une durée de 15 ans.



'Ce contrat porte sur la conception, l'installation, l'entretien et la maintenance de plus de 6.000 mobiliers urbains apportant un service public : abribus, mobiliers d'information digitaux destinés à renforcer l'attractivité culturelle et touristique de Bogota (...) et arrêts de bus, tous créés sur mesure pour embellir la ville. Leur installation étant prévue de 2021 à 2024, JCDecaux commencera par commercialiser les faces des 3.310 abribus existants en juillet 2020', indique le groupe.



