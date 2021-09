Jc decaux sa. : Recrute une directrice du développement durable

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la nomination de Lénaïc Pineau en tant que directrice développement durable et qualité depuis le 6 septembre 2021.



Après avoir débuté sa carrière en 2010 chez Danone comme Brand Manager, Lénaïc Pineau a notamment travaillé chez Lindt (International Senior Brand Manager), Agrial/Eclor (Marketing Manager) ou encore EY (Senior Manager Sustainability).



Dans le cadre de cette dernière fonction, elle était en charge, depuis an un, de la certification de la Déclaration de Performance Extra-Financière de JCDecaux.



Lénaïc Pineau, 34 ans, est diplômée d'un Master en Management de l'ESCEM Poitiers et de la London Metropolitan University.





