Jc decaux sa. : Perte nette fortement réduite en 2021

(CercleFinance.com) - JCDecaux publie un résultat net part du groupe de -14,5 millions d'euros au titre de 2021, en hausse de 590 millions, et une marge opérationnelle ajustée à 15,4%, en amélioration de 9,3 points, reflétant 'un fort levier opérationnel grâce à un contrôle strict des coûts'.



Pour rappel, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 18,7% à plus de 2,74 milliards d'euros (+18,5% en organique), 'avec un rebond important de trimestre en trimestre du chiffre d'affaires à mesure que les restrictions à la mobilité ont été levées'.



Afin de continuer à optimiser sa flexibilité financière, JCDecaux proposera à l'assemblée générale du 11 mai, de ne pas verser de dividendes en 2022. Pour son premier trimestre 2022, il anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires au-dessus de 40%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JC DECAUX SA. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok