Jc decaux sa. : Partenariat renouvelé avec le groupe ADP

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé vendredi avoir été sélectionné par le groupe ADP, à l'issue d'une consultation, en vue de devenir co-actionnaire de la co-entreprise Extime Media.



Cette nouvelle marque, qui sera détenue à 50/50 par ADP et JCDecaux, opèrera

à compter du 1er janvier 2023 les activités publicitaires sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.



Les deux partenaires disent vouloir faire d'Extime X JCDecaux une 'référence' en matière de nouveaux médias aéroportuaires en France comme à l'international, en s'appuyant sur l'expertise du secteur de JCDecaux.



Il est prévu que les activités d'Extime seront déployées à partir de 2024 dans les aéroports turcs d'Antalya et de Milas-Bodrum.



Dans un communiqué distinct, JCDecaux indique que sa filiale JCDecaux France a été retenue par la Ville de Paris, à l'issue d'une procédure lancée en 2020, pour la fourniture et l'exploitation de son prochain service de sanitaires automatiques.



Aux termes de l'accord, une nouvelle génération de sanitaires conçus et assemblés en France démultipliera l'accès au service avec 435 dispositifs à entretien automatique qui seront déployés entre 2024 et début 2025 pour remplacer les équipements actuels qui datent de 2009.



Ce réseau viendra succéder au système actuellement en place, également opéré par JCDecaux.



