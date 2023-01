Jc decaux sa. : Partenariat mondial avec le PNUD

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la signature d'un partenariat stratégique mondial avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) afin de soutenir le 'Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD (Objectifs de Développement Durable)'.



'Ces 17 objectifs, définis en 2015 et adoptés par l'ensemble des Etats membres de l'ONU, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté et assurer la prospérité de chacun tout en protégeant la planète', rappelle le groupe de communication extérieure.



Au contact de plus de 850 millions de personnes quotidiennement, il souhaite notamment offrir à de nombreuses associations et ONG se mobilisant en faveur des ODD, des campagnes sur ses mobiliers urbains et dispositifs publicitaires.



