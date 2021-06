Jc decaux sa. : Offre programmatique lancée en France

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce qu'à partir du mois de juillet, ses mobiliers digitaux dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponibles à l'achat programmatique via VIOOH, marketplace de communication extérieure digitale mondiale.



La plateforme VIOOH permet de connecter acheteurs et vendeurs publicitaires au sein d'une marketplace premium et de rendre l'inventaire DOOH de JCDecaux France facilement accessible, explique le spécialiste de la communication extérieure.



JCDecaux, qui avait déjà lancé son offre programmatique sur 12 marchés à travers le monde (dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis et l'Australie) et désormais en France, a conclu plus de 30 accords de partenariats DSP dans le monde.



