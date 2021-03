Jc decaux sa. : Nomme un nouveau directeur Communication

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce la nomination d'Albert Asseraf en tant que directeur général Communication, à compter du 12 avril.

Il succédera à Agathe Albertini qui quitte l'entreprise pour développer une activité entrepreneuriale, fait savoir JCDecaux.



Né en 1961, Albert Asseraf, est titulaire d'une Maîtrise de Sciences et Techniques de l'Information (1984). En janvier 2017, il avait été nommé Directeur Général Stratégie, Data et Nouveaux usages chez JCDecaux afin de mettre en oeuvre la stratégie Open innovation de l'entreprise et d'initier toutes les dimensions relatives à la stratégie Data.



