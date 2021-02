Jc decaux sa. : Lille expérimente l'abribus 'dépolluant'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux fait savoir aujourd'hui que la société ilévia, chargée de l'exploitation du réseau de transport en commun de la métropole lilloise, va expérimenter sa nouvelle génération d'abribus.



Baptisé Filtreo, cet abribus est présenté comme 'dépolluant', grâce 'à sa toiture végétalisée' qui permet de 'filtrer l'air environnant'.



Le toit de cet Abribus est ainsi composé d'un tapis de mousse végétale qui capte et absorbe les polluants, ainsi que d'un système de ventilation permettant de distribuer l'air filtré vers les voyageurs, affirme l'entreprise.



L'idée de JCDecaux est de réduire l'exposition des voyageurs aux polluants et notamment aux particules fines, là où elles sont le plus concentrées en bordure de voie.



Le premier 'Filtréo' a été installé à La Madeleine, à Lille, au niveau de l'arrêt ' Mairie '. L'installation d'un second est prévue au cours du premier semestre 2021.



