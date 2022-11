Jc decaux sa. : Les prochains sanitaires parisiens dévoilés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JCDecaux a dévoilé mercredi ses nouveaux sanitaires publics devant équiper la Ville de Paris, avec l'objectif de remplacer le mobilier actuel qui date de 2009.



Le groupe de communication extérieure, déjà titulaire du marché, a levé le voile aujourd'hui sur l'esthétique de ces 435 cabines à entretien automatique.



Dans un communiqué, JCDecaux explique avoir renouvelé sa confiance au designer Patrick Jouin pour concevoir cette nouvelle génération de sanitaires.



Leur silhouette s'inscrira dans la continuité du modèle existant afin de favoriser l'identification du service par les usagers et garantir un design respectueux de l'esthétique parisienne.



JCDecaux était à l'origine de ce sanitaire à entretien automatique, qu'il avait imaginé pour la Ville de Paris il y 40 ans.



Ces équipements, qui accueillent chaque année plus de 15 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs, seront progressivement installés à partir de 2024, au moment de l'arrivée des JO dans la capitale.



Leur consommation d'eau sera réduite de près de deux-tiers et leur consommation d'électricité d'un tiers par rapport aux équipements actuels, avec une alimentation à 100% en électricité renouvelable.



Le montant du contrat n'avait pas été révélé.



