Jc decaux sa. : Le vélo libre-service porté par Compte Mobilité

(CercleFinance.com) - Pionnier du vélo en libre-service (VLS), JCDecaux annonce que son système de VLS mulhousien VéloCité enregistre des performances accrues depuis son intégration au Compte Mobilité, la première application européenne qui regroupe l'ensemble des services de déplacement de l'agglomération.



Ce concept de déplacement multimodal, auquel JCDecaux s'est associé dès l'origine avec VéloCité, permet aux utilisateurs d'accéder à toute l'offre de transport de l'agglomération - bus, tramway, VLS, voitures en libre-service, parkings - depuis une seule et même application.



L'abonné peut accéder au service VéloCité sans aucune démarche de souscription supplémentaire, choisir et décrocher un vélo sur le smartphone sans passer à la borne, gérer sa facturation (unique et mensuelle) et, prochainement, évaluer le vélo en fin de trajet.



