Jc decaux sa. : Le CA recule de 37,9% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, JCDecaux présente un chiffre d'affaires ajusté de 5641,2 millions d'euros, en recul de 37,9% en organique (-41,5% en publié).

L'activité transport marque le plus fort recul (-52% en organique), devant l'affichage (-28,7%) et le mobilier urbain (-26,5%).



Au terme des neuf premiers mois de l'année, la tendance est globalement similaire avec une contraction du CA de 39,9% en organique.



' La baisse de notre chiffre d'affaires organique au 3ème trimestre 2020, à -37,9 %, est inférieure à celle du 2ème trimestre 2020 (-63,4 %) mais reste fortement affectée par la pandémie de la Covid-19', note Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.



Le responsable indique qu'il est 'impossible de donner une quelconque prévision pour le 4ème trimestre 2020' mais que JCDecaux reste 'très concentré et proactif' afin de limiter la chute du CA, notamment via 'des ajustements de loyers et de redevances, une gestion très rigoureuse des coûts, une réduction des investissements, un contrôle strict du besoin en fonds de roulement et un refinancement de notre dette'.



